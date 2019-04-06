🔢!!! pic.twitter.com/2TrCVpg3Ek — Golden State Warriors (@warriors) 2019年4月6日

前役三分球投9中1的勇士明星後衛柯瑞，6日隨即找回火燙三分手感，單場三分球投12中9，攻下全場最高40分，外加7助攻、6籃板，幫助勇士驚險止住騎士最終反撲，最後以120比114豪奪4連勝，拿下西區第1幾無懸念！

或許是今天總算記得戴上隱形眼鏡了，柯瑞首節就火力全開，一掃前役三分球投9中1陰霾，單節三分球4投全進，包含1次誇張的「四分打」，光在首節就摘18分，打完上半場更有23分進帳，帶領勇士取得68比49的遙遙領先。

儘管柯瑞第3節延續自己火燙手感，單節又拿12分，可是騎士逐漸追上，甚至打到末節追成個位數差距，勇士總教練科爾連忙換回主力救火，卻阻擋不了騎士兇猛火力，勇士或許放鬆了太早，打到最後3分鐘，騎士追到只差3分。

幸好柯瑞最後2分01秒再次投進三分外線，這是他個人第9顆三分球，不過騎士仍未放棄，塞克斯頓最後41秒放進兩分，雙方差距來到4分，柯瑞最後7.4秒穩穩兩罰俱中，除了個人得分來到40分，也幫勇士真正穩住勝果。

徹底找回瘋狂三分火力的柯瑞，生涯總得分也超越保羅阿里金，成為勇士隊史第3高，接下來他將追逐張伯倫(17783分)與瑞奇貝瑞(16447分)，相信以他的得分進度或績效來看，他很有機會在下個球季就會變成勇士隊史得分王。

6日刻意輪休考辛斯的勇士，除了柯瑞瘋狂三分砲火，卓雷蒙格林也有20分、8籃板及5助攻，杜蘭特15分、8助攻與5籃板，庫克14分，克雷湯普生11分；騎士則以塞克斯頓27分最高，歐斯曼15分，小蘭斯13分、14籃板。

(中時電子報)