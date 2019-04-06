台灣要維持邦交國日益艱難，由我駐美代表處資助美國重量級智庫蘭德公司，所做的報告指出，面對口袋更深的中國大陸，台灣必須更聰明、策略性地運用對外發展援助，在中共「說好中國故事」同時，台灣也應該「說好台灣故事」。才能避免友邦不至為了經濟上的好處轉而承認對岸。而台灣還是必須有一個「應變計畫」以應對失去邦交國的後果。

美國之音報導，蘭德發表「抗衡中國在拉美及加勒比海外交孤立台灣」的報告中，以台灣對海地及洪都拉斯的援助做個案分析，加上對專家和美國官員訪談，結論是台灣對拉美政府的援助受到歡迎、改善當地人民的生活，也有助於災後重建工作的加快和更多彈性，台灣的捐助同時也為美國在當地的政策目標增添一股助力，美國官員對台北在這些地區的援助專案「表達強烈的讚賞，並積極勸阻地區國家不要取消對中華民國的承認而轉向中華人民共和國」。

報告稱，台灣除了持續提供顯著金額的援助外，也要強調與當地社區建立更廣泛領域的夥伴關係，但儘管如此，中共很可能持續運用其巨大資源來奪取台灣外交夥伴，台灣仍須有一個「應變計畫」以應對失去邦交國。

報告由台灣駐美代表處資助，蘭德亞太政策中心共同主任黑考特(Scott Harold)、資深政策分析師莫里斯(Lyle Morris)及作者馬羅根(Logan Ma)撰寫，黑考特4日在全球台灣研究中心(GTI)介紹了報告內容。

黑考特說，台灣的援外模式與中共由上而下、不透明、以基礎設施為主的發展援助相比極為不同，台灣注重草根性的社區夥伴關係，並提供對方技術能力，強調的是人的互動，美台在這方面的目標和做法較為相近，也因此美國非常關注台灣在拉美地區的友邦是否繼續援台。

不過他也提到，台灣無法以發展援助的金錢數字來與中共較量，因為中共的口袋比台灣更深，台灣必須以更明智、更吸引地區的方式來運用資金，但即便如此，這也無法保證接受援助的國家不會改變與台灣的關係。

黑考特表示，習近平有一句著名的話是「說好中國的故事」，台灣也應該「說好台灣的故事」。「與中國不同的地方在於，台灣無需睜眼說瞎話(lie through your teeth)，台灣不需要編造事實，台灣的確做了好事，台灣是一個好國家，台灣的確有在幫助其他人」。

(中時 )