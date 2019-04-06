胡瓜領軍民視《綜藝大集合》日前前進馬祖南竿，錄影時特別介紹台灣最精銳的「海龍蛙兵」，還帶著藝人做整隊操，眾人排成一列整隊後，胡瓜化身指揮官，發號施令讓郭忠祐做交互蹲跳，郭忠祐姿勢100聽指令全程做完，接著換余思達做仰臥打水，胡瓜滿意道「做的很棒！」，眾人起哄要胡瓜也一起操練，胡瓜馬上搞笑喊：「下面一位！」馬上邀請來賓進場介紹，直呼怕自己被「弄」，但最後還是被凹下場操兵，展現綜藝大哥的氣魄。

錄影時眾藝人看到海龍蛙兵演練蛙人操，每個藝人都看得目瞪口呆，胡瓜當場也點名江振愷、郭忠祐、余思達也一同體驗蛙人操中的動作，三人做完後忠祐也說「這些動作真的都很難，而且要做到確實定位，真的沒一下子全身都在抖了！最後胡瓜派出藝人與蛙兵們一起到海岸邊體驗手勾手仰臥起坐，沒想到藝人們的腳才碰到海水便忍不住大叫：「海水也太冰了！」

這回到馬祖南竿出外景，節目上山下海帶給觀眾歡樂，胡瓜在馬祖看到國軍英雄的熱情而感動，讓一旁的阿翔與謝忻搞笑說：「會與瓜哥並肩作戰到他走不動時幫忙推輪椅到外景」，讓現場所有人笑翻。

(中時 )