國一女生公費HPV疫苗去年底開打，受惠人數達10萬人。根據國健署統計，截至目前為止，已有2萬6000人完成第一劑疫苗的接種，接種率超過3成，今年擬開放國二女生接種公費HPV疫苗，但仍在進行討論，預計下半年做出決定。

公費HPV疫苗原訂去年11月開打，但受流感疫苗延後開打影響，延至12月底。當時正值地方衛生局局長交接，地方縣市未能完全做好準備，因此部份縣市今年才開始接種第一劑疫苗。

HPV疫苗共需接種兩劑，中間相隔6個月。接種當日，醫師需先評估學生身體狀況，再決定是否能接種。過去自費施打二價HPV疫苗，一劑就得花上約3000元，接種公費疫苗，民眾可節省6000元的支出。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，截至目前為止，全台各個縣市均已開始接種HPV疫苗。第一波配送至各縣市的疫苗共5萬4000劑，已有2萬6000人完成第一劑接種，接種率超過3成。其中，約有10餘人出現手臂痠痛、接種部位疼痛、發燒等症狀，無嚴重不良反應，在場觀察30分鐘後便回家休息。

國健署去年表示，今年可能開放國二女生接種HPV疫苗。對此林莉茹回應，仍在討論中，下半年才會有定論。國健署提醒民眾，接種HPV疫苗前若有特殊健康狀況，如發燒、懷孕，或有個人過敏史，應事先告知醫師。即使接種HPV疫苗，仍需留意安全性行為，並在30歲後定期進行子宮頸抹片篩檢，以達防治子宮頸癌的最大效益。

(中時 )