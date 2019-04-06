售台F-16V擱置？總統府澄清 13:222019/04/06 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 時代雜誌今引述3名美方官員說法，表示美國在敲定與中國大陸的貿易協議前，川普政府已暫時擱置售台F-16V戰鬥機計畫，我方恐淪中美貿易戰籌碼；總統府發言人林鶴明表示，相關程序進行中，並無擱置的情形。 林鶴明指出，為了確保國家安全，守護國人，有關國軍在軍事上的裝備採購、研發、部署、人員編成以及相關的訓練，由國防部等單位依其專業及維護國家安全實際需要辦理。 他說，關於媒體報導內容，外交部與國防部皆已有說明，相關程序進行中，並無擱置的情形。 (中時 ) #程序 #林鶴明 #情形 #安全 #國防部 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍委主張修法 安全座椅乘坐年齡延長至2歲 12:222019/04/02 政治 首批進口遊戲版號 騰訊、網易獲批 04:102019/04/03 政治 美聲明挺台 籲兩岸恢復對話 04:102019/04/03 政治 鎖死兩岸協議程序 是在求戰嗎 04:102019/04/03 政治 1年200億 英擺爛20艘退役核潛艦被譙 14:032019/04/03 政治 苗栗首座兒童交通公園 學童邊玩邊學 15:232019/04/03 政治 不求戰不畏戰 國防部推「捍衛主權、捨我其誰」影片 22:092019/04/03 政治 惡搞小英照被馮世寬告 造假男嚇：部長大人有大量... 21:512019/04/03 政治 全國首座 左營眷村民宿開張 04:102019/04/04 政治 美暫擱置售台F-16V戰機？國防部澄清 10:592019/04/06 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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