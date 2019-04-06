時代雜誌今引述3名美方官員說法，表示美國在敲定與中國大陸的貿易協議前，川普政府已暫時擱置售台F-16V戰鬥機計畫，我方恐淪中美貿易戰籌碼；總統府發言人林鶴明表示，相關程序進行中，並無擱置的情形。

林鶴明指出，為了確保國家安全，守護國人，有關國軍在軍事上的裝備採購、研發、部署、人員編成以及相關的訓練，由國防部等單位依其專業及維護國家安全實際需要辦理。

他說，關於媒體報導內容，外交部與國防部皆已有說明，相關程序進行中，並無擱置的情形。

(中時 )