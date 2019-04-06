遠東航空FE621班機5日飛抵日本新潟機場時，機艙內因空調系統故障冒出陣陣白煙，空服員立即分發濕紙巾讓旅客掩住口鼻。（取自旅客臉書）

遠東航空FE621班機5日飛抵日本新潟機場時，機艙內突然冒出陣陣白煙，雖然沒有造成意外，卻讓機上旅客飽受驚嚇。

根據旅客描述，班機從桃園機場起飛後並無任何異狀，但是就在降落新潟機場後，機艙內卻突然冒出伴隨異味的白色煙霧，不少人被嗆到咳嗽，空服員也立即分發濕紙巾讓旅客掩住口鼻，所幸全部旅客及機組員都安全下機。

遠航表示，此架班機5日降落新潟機場時，因空調系統發生故障，導致煙霧透過空調風管進入機艙，經檢修後已恢復正常，對於旅客不便也表示歉意。

空調故障機艙冒煙 遠航班機旅客虛驚（中天新聞）

(中時 )