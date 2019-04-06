空調故障機艙冒煙 遠航班機旅客虛驚 13:352019/04/06 中時 范揚光 、 陳科廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 遠東航空FE621班機5日飛抵日本新潟機場時，機艙內冒出陣陣白煙，旅客試圖關閉空調送風口。（取自旅客臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 遠東航空FE621班機5日飛抵日本新潟機場時，機艙內因空調系統故障冒出陣陣白煙，空服員立即分發濕紙巾讓旅客掩住口鼻。（取自旅客臉書） 遠東航空FE621班機5日飛抵日本新潟機場時，機艙內突然冒出陣陣白煙，雖然沒有造成意外，卻讓機上旅客飽受驚嚇。 根據旅客描述，班機從桃園機場起飛後並無任何異狀，但是就在降落新潟機場後，機艙內卻突然冒出伴隨異味的白色煙霧，不少人被嗆到咳嗽，空服員也立即分發濕紙巾讓旅客掩住口鼻，所幸全部旅客及機組員都安全下機。 遠航表示，此架班機5日降落新潟機場時，因空調系統發生故障，導致煙霧透過空調風管進入機艙，經檢修後已恢復正常，對於旅客不便也表示歉意。 空調故障機艙冒煙 遠航班機旅客虛驚（中天新聞） (中時 ) 也許您會感興趣 推薦閱讀 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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