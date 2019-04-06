大陸國際廣播電台報導，國際電信聯盟祕書長趙厚麟當時時間5日在瑞士日內瓦向媒體表示，對華為5G設備安全性的指控，到目前為止沒有任何實際證據。國際電信聯盟將於今年10月召開會議，最終確定5G的國際標準，對華為的擔憂不會影響這一標準的制定過程。

據報導，國際電信聯盟是聯合國負責資訊通信技術事務的專門機構。國際電信聯盟祕書長趙厚麟在會見媒體時表示，對華為5G設備安全性的指控，「我認為一定程度上是與貿易以及政治爭論有關。據我所知，那些關於華為設備的指控，到目前為止都沒有實際證據。」

據稱，過去幾個月以來，美國一直向英國、德國等盟友施壓，以華為的5G設備存在安全性問題為由，希望拉攏其他西方國家共同把華為排擠出5G建設。

趙厚麟指出，華為的設備在包括歐洲在內的世界許多地區都有應用，但到目前為止，沒有任何一個國際電信聯盟的成員提出華為設備存在安全性問題。

趙厚麟說：「華為是世界上少數幾個能建設5G網路的公司之一。我支持華為獲得平等的競標機會。在營運過程中，如果你發現存在任何問題，那麼你可以指控華為。但如果我們沒有證據就把華為列入黑名單，我認為這是不公平的。」

趙厚麟表示，國際電信聯盟今年10月將召開會議，最終確定5G的國際通用標準。這次會議的各項準備工作正在緊張進行，而對華為的擔憂不會影響5G國際標準的制定過程。

他說：「從技術的角度來講，我不認為（對華為的擔憂）會對5G國際標準的制定過程產生影響。在國際電信聯盟，來自華為的專家和來自愛立信、諾基亞、三星、思科、微軟等公司的專家一起工作。他們在市場上是競爭對手，但同時他們也分享關於5G的共識和共同技術標準。他們在一起工作得非常愉快，在國際電信聯盟，我們沒有（關於華為設備安全性）這樣的爭論。」

(中時 )