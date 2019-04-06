「不能大庭廣眾下作秀」 明日吳朱會閉門談

「吳朱會」將在7日登場，國民黨主席吳敦義與前新北市長朱立倫，卻因會面是否公開不同調。今朱立倫辦公室今更透過新聞稿表示，朱盼這場公開會談，若因種種因素不便公開，那會面就先暫緩。對此，吳驚訝表示：「若像現在這樣來談(指記者圍觀)，那不是做秀了嗎！」

朱立倫辦公室今特別強調，朱的立場已經表達得很清楚，就是18個字──「二個全力，徵召韓全力支持，辦初選全力以赴。」朱沒有什麼隱晦或不可告人之處，希望公開會談。若黨中央確定要徵召韓國瑜，朱會當場表示全力支持；反之若黨中央決定辦黨內初選，朱也會當場承諾，全力以赴爭取認同。

對此，吳敦義今受訪回應：「因為你跟任何一個準候選人之一，一定也會談到別的人，才會有先談的必要。」並驚訝比了比現場圍觀記者道：「沒有說談黨務的事情，就像這樣子來談，那不是做秀了嗎？不可能啊！在裡面談一談，然後出來再開記者會，習慣上都是這樣！」

對於記者提問「那有可能勸退嗎？」吳敦義則大喊：「當然不可能！那等於是公開做秀！那不是談話！那不是做秀了嗎？」吳也指出：「就是一對一也好，一對三也好，就是我還有兩位副主席，其中一位是曾永權副主席兼秘書長，是非常重要的；郝龍斌副主席也非常重要，他也做過台北市市長。所以都是有精力、經驗的人，一起談，一定可以把各個候選人的狀況都談出來，因為選總統只有一個代表。」

此外，吳敦義更一再強調：「所以這個不可能在大庭廣眾之間，做一場秀！那不可能！我問過別人，都是在談話以後會有記者會，大概是這個狀況。」

(中時電子報)