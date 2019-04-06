美國之音今天報導，研究海洋權問題學者說，中國大陸對自然資源豐富的南海遼闊海域聲索邊界的具體情況，始終祕而不宣。大陸之所以祕而不宣，是因為不信任國際法，並希望持續確保控制他們認為的關鍵性海域。

美國之音指出，馬來西亞、菲律賓、汶萊、越南和台灣也都對南海全部或部分海域提出主權聲索。大陸則對南海350萬平方公里海域提出主權聲索。馬來西亞總理馬哈地3月7日呼籲大陸領導層，究竟對南海哪些海域提出主權聲索，並明確畫定其「所謂的主權」，使問題浮現出來。

大陸目前使用從香港延伸到汶萊的九段線，將南海90％海域畫為己有，過去10年並在九段線內海域填海造陸用於軍事用途，並派遣海警船穿過其他國家專屬經濟區，造成其他主權聲索國不滿。

政治分析家說，假如大陸提出更為精確的邊界聲索，會促使國際組織和其他國家給大陸畫定邊界，從而危及大陸在南海擴張的意圖。

澳洲新南威爾斯大學榮休教授卡爾·塞耶說，「大陸多年來一直有意實行這種模糊做法。大陸對南海所有陸地提出主權聲索。但不是在法律上提出。」

馬來西亞和其他國家希望知道大陸的底線在哪裡，因為大陸海警船在南沙群島來回穿梭。南海周邊6國在那片海域都占有一些小礁。大陸則對馬國占有的淺灘保持「永久性監視」，並「挑戰」馬國國有石油公司調查船航行。

華東政法大學海商法與海洋法史研究所所長鄭志華在2015年研究論文寫道，北京政府「從來沒有明確定義九段線包括或排除什麼。」

美國外交關係協會表示，大陸用追溯到15世紀的勘探、漁業活動和海軍巡邏活動來為其九段線提供法理支持，但這種立場跟聯合國1994年推出的《海洋法公約》相衝突。

總部設在華盛頓的智庫史汀生中心的東亞專案資深研究員孫韻說，大陸不認為有什麼討論海上邊界的詳細情況的迫切需要，因為擁有10個成員國的東協，沒有其他國家提出這個問題。

新加坡南洋理工大學海事安全研究員高瑞連說，「馬哈地可能出會出於國內需要談論這個問題，而不是為了其他的目的。我則想，我希望看到馬來西亞拿出行動。」

(中時 )