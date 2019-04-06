〈金門縣翁氏宗親會〉理事長翁國團（中）出任挺韓競選總統後援會會長。（李金生攝）

金門縣銀髮族協會原任理事長翁明堆（左）和金城鎮民代表陳子芸（右）帶領會員力挺韓國瑜競選總統。（李金生攝）

300多位會員出席挺韓成立大會，場面十分熱烈。（李金生攝）

韓流魅力席捲全台，外島金門也跟著強強滾。金門縣銀髮族協會今（6）日中午號召300餘位會員，成立全島第1個力挺韓國瑜競選2020總統後援會，場面十分熱烈。

擁有近600名會員的金門縣銀髮族協會今天中午在金寧鄉盈春閣召開第3屆會員大會，除改選新任理、監事等會務幹部外，也在會中成立全島第1個挺韓的救援會，縣府社會處長董燊和金湖鎮長陳文顧等人出席。

出任挺韓競選總統後援會會長的〈金門縣翁氏宗親會〉理事長翁國團表示，全台各縣市首長施政滿百日，高雄市長韓國瑜在短短3個月拚經濟，讓高雄市蓬勃躍起的優質表現，全台民眾有目共睹，這樣的好人才值得大家相挺，讓他更上一層樓，帶領全台往繁榮、安定的目標大步邁進。

原任理事長翁明堆也表示，日前有會員提議在會員大會中，成立全島第1個挺韓後援會，獲得許多會員的支持，因此還特別召開臨時理、監事會納入今天行程，連日來也有近100位鄉親加入協會，以實際行動力挺韓國瑜競選2020總統，大家都很盼望他來到金門時，能與會員見面加油打氣。

(中時 )