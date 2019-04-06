網友留言。(圖片翻拍自林濁水臉書)

前行政院長賴清德投入民進黨總統初選後，卻面臨連新潮流系要角都不挺窘境，更傳出民進黨將運作中斷初選卡賴。對此，前民進黨立委林濁水表示，既然初選傷害這麼大，為避免初選制度繼續危害民進黨，民進黨趕快開全代會修改制度，永遠廢了初選，才能迎接一定會蠃的未來。網友大驚，林濁水是不是崩潰了，代表賴神GG了？

總統蔡英文和賴清德的總統候選人初選之爭進入倒數計時，為防止下周五（12日）協調破局，直接進行民調，結果恐對蔡英文不利，民進黨挺英派擬於下周三的中執會中提案，據悉，連新系都將聯手終止黨內初選。

對於民進黨恐將運作中斷初選，林濁水於臉書表示，突然有此一說：民進黨只要初選，大選就會輸，如2007，2012總統選舉；只要不初選就會贏，如2016。

林濁水指出，這個發現真的OK嗎？如果對，那麼2016縱使乘太陽花如虹氣勢和2014縣市長大勝餘威，但是只要初選還是必敗？2007，2012雖承接2005縣巿長選舉兵敗如山倒之勢，但是只要不初選就會勝？

林濁水更指出，2014台北市長選舉不是初選得轟轟烈烈，結果幾十年來第一次一對一扳倒國民黨？接下來的一對一選舉，立委不是也紛紛經激烈初選，然後席捲國會席位？

林濁水總結，無論如何，初選既然害處那麼大，可見當年制度訂錯了，為了避免初選制度繼續危害民進黨，民進黨豈不是沒選擇餘地了，趕快開全代會修改制度，永遠廢了初選，才能迎接一定會蠃的未來。

對於林濁水的發文，網友表示是不是崩潰了？「大師變身搞笑專家囉」、「看大師最近狂刷文自我安慰，就知道功德抖抖的，畢竟名不正又沒能力政績，捧這樣的人當然很虛阿」、「連1996你老人家也忘記了喔？真糟」！

但也有網友認為，「國民黨有人努力想推出黨內最強候選人，而民進黨內則有人拚命想做掉黨內最強候選人。足見『權力使人瘋狂』並非罕見之事」、「剩幾個月看不出有讓人折服的善心創意啊!讓有能力與心意的人做好了，去遊山玩吃法國餐，是蔡前總統的大福報也是台灣人的福報」。

(中時電子報)