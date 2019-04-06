陳文茜因罹患肺腺癌腫瘤，於上個月中向節目告假，並於3月18日在台大醫院動手術，22日順利出院後回家休養2週後，也於今（6日）重返攝影棚錄影。製作團隊透露，陳文茜術後狀況良好，除了不能太過勞累，也需要不時使用氣管擴張劑及氧氣之外，身體狀況都已經逐步恢復。

在開刀第3天她因肺部手術的疼痛不管是往前咳血，或是往後一公分都會疼痛不已，在沒有打麻醉睡眠止痛針根本無法躺下，為了打發疼痛，她在病床上保持一個坐姿和衆人開玩笑。製作團隊探病時帶著稿單至病房，陳文茜瞄見了一疊厚厚的熟悉缐索資料，還開玩笑：「你們帶著一堆白紙來這裡做什麼？不會是奠儀吧？」團隊成員聽聞紛紛喊冤。

出院後，醫生吩咐她要多休養，但她為了早日復工，還在家透過網路跟團隊討論節目內容，而為了讓她有充分時間休息，錄影時間也從每週4小時改為2小時，每週六晚間9點至11點的《文茜的世界周報》改為10點至11點，每週日同時段的《文茜的世界財經周報》也改為晚間10點至11點。

陳文茜摘除左肺肺腺癌後，肺功能已慢慢恢復，心跳從入院前每分鐘110下，慢慢降至75下，持續二個月的胸痛、心律不整，終於消失。而手術前醫生告知，右肺此次一起發現有另一個約0.6公分的小腫瘤，疑似肺缐癌，認為：「可能是左肺比較大的肺腺癌，衍生出來的Baby，互相影響」，一旦摘除左肺大腫瘤，右肺中的癌腫瘤可能會自動縮小，她樂觀表示目前只須六個月後再追蹤。倘若它再長大，再動一次手術即可，再次麻煩醫療團隊。

(中時 )