陳禕倫健身之外也控制飲食。（凱渥提供）

擁有拳擊有氧教練執照的陳禕倫，隨時保持好體態，衣裝底下藏著精實線條，即便近日在嘉義忙碌拍戲，仍不忘「隨時隨地」鍛鍊身材。出門在外工作也要攜帶寶貝瑜伽墊，抓住拍戲前2、3個小時空檔，隨性在路邊空地做全套標準運動，引起路過民眾側頭圍觀，他專注練到爐火純青程度，不介意他人奇怪眼光。

陳禕倫對維持體態有一套，每天起床第一件事就是運動，對他來說這種循環就是生活的一部分，尤其拍完戲想釋放累積的情緒，或想讓自己重新開機時，就會靠運動釋放。在嘉義拍戲時，他會繞著一旁將近350公尺的停車場練跑，也會在瑜伽墊上做徒手訓練高強度間歇動作，裸上身揮汗運動吸引不少路人圍觀。

因為要維持健美體態，先前他嚴格控制飲食，曾有工作人員拿蛋糕幫他慶生，讓他臉冒三條線，但又不好意思拒絕。他笑說，現在沒過往那麼嚴格，若是角色沒有限制身材就不會刻意控制，目前還沒遇到需要增胖的角色，他是易胖體質，「變胖」算是一種天賦，但平常是真的不吃會長痘痘的炸物，至於不吃珍奶和蔥，「我覺得是外星人派來毀滅世界的食物，味道真的無法接受」。

最近熱播劇《我們與惡的距離》播出受好評，陳禕倫看戲後也深陷入其中，覺得劇中角色不好演，像是律師、殺人犯、精神科醫師和精神失調的角色，都很有難度，有機會也想試嘗試演出。他一直給人陽光形象，但很想挑戰更貼近人性的角色演出。

(中時 )