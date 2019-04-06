Congrats to @Jorge_Polanco1 on becoming the 11th #MNTwins player to hit for the cycle! pic.twitter.com/WEsKVz4TqL — Minnesota Twins (@Twins) April 6, 2019

大聯盟今年有人「完全打擊」了，雙城游擊手普蘭柯(Jorge Polanco)6日依序以三壘打、一壘打、全壘打、二壘打完成任務，不過球隊還是以4-10敗給費城人。普蘭柯是隊史第15位達陣的人，雙城在春訓以5年2575萬美元跟他續約。

這個紀錄雖然難得，但比較難堪的是普蘭柯有禁藥前科，他去年才因使用類固醇被禁賽80場，同時被罰的還有坎諾(Robinson Cano)等人。普蘭柯使用老招為自己辯護：「不小心吃到的。」雙城球團表示震驚與失望，不過依規定禁賽結束就可以繼續打，而且他證明自己沒吃藥也一樣厲害(打擊率0.288)，所以還是跟他續約了。

普蘭柯今日5支5，他第7局就完全打擊，第9局又敲了安打，但是雙城攻勢無法集中，他只有1分打點(來自全壘打)。費城人則是火力全開，主砲荷斯金斯(Rhys Hoskins)單場4打點，最誇張的是第7局滿壘他擊出一支左外野滾地安打，3人全跑回來，但他自己只跑到一壘，成為清壘的一壘打。哈波(Bryce Harper)4打數掛零，不過有1次保送，被荷斯金斯送回壘得分。

(中時電子報)