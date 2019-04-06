陳文茜3月錄影慶生，透露驗出肺部腫瘤須開刀請假。（圖／中天提供）

《文茜的世界周報》主持人陳文茜18日在台大醫院動手術，割除肺腺癌腫瘤，22日順利出院，回家休養2週後，今(6日)重返攝影棚錄影。事實上在錄影前，陳文茜已經開始掃讀各大新聞資訊，但在開刀第3天，製作團隊探病時，即有成員對於節目方向相當緊張，帶著稿單至病房。陳文茜瞄見了一疊厚厚的資料，故意開玩笑：「你們帶著一堆白紙來這裡做什麼？」成員沒有人哼聲。陳文茜還說：「不會是奠儀吧？」團隊成員聽聞紛紛喊冤。

陳文茜開刀後三天，由於肺部手術的疼痛，使她只能維持一個姿勢，往前咳血，往後一公分即疼痛不已：沒有麻醉睡眠止痛針，她根本無法躺下，只能維持一個坐姿，靠著和衆人開玩笑打發疼痛。她曾經動念打電話給蔣勲老師，告訴他，現在是她當素描模特兒最好的時機，因為她絕對不會也不能亂動。

製作團隊透露，陳文茜術後狀況良好，除了不能太過勞累，也需要不時用氣管擴張劑及氧氣之外，身體狀況都已經逐步恢復。出院後，雖然醫生吩咐要休養，但陳文茜為了感謝平秀琳代班，減少她及工作團隊的壓力，還是在家一一用網路分稿，僅最後節目順序交由主編完成。

陳文茜2月中發現自己容易喘、呼吸困難、心跳加速至100至130下左右，經檢查驗出肺部癌，由於割除肺部勢必會影響主持工作，她打破13年半即使住院、斷脊椎、出國開刀，仍從未請假的紀錄，請假2週開刀治療。出院前已宣布，等她康復之後，將著手拍攝造成肺腺癌原因的紀錄片，包括家族遺傳、二手菸及空污等，並訪問此領域的各方專家。

陳文茜住院時從醫生口中得知台灣的困境，尤其中南部偏遠地區既空污，儀器少，高價格對民眾是很大的壓力。等到有症狀才求診，往往已經是第四期，診療包括標靶藥物等費用更高，對健保財務負擔更大。既然早期篩檢，是民眾自費，而且是低劑量幅射，衛福部的法令設限病床二十床以上的醫院才能購買，沒有必要，而且妨礙肺腺癌早期篩檢，並且變相拉高篩檢費用及接受治療關鍵黃金時間。

為此，陳文茜籌拍相關紀錄片已找到團隊及贊助者，未來完成後將交給各大媒體免費播放，讓更多民眾了解低劑量CT（電腦斷層掃描）早期篩檢肺癌的重要性，最終影片版權將贈予肺病防治基金會。

出院後，陳文茜每週需錄製各2小時的《文茜的世界周報》及《文茜的財經周報》，因為身體仍需後續的追蹤及休養，暫時由每週4小時改為每週2小時，每週六晚間9點至11點的《文茜的世界周報》改為10點至11點，每週日同時段的《文茜的世界財經周報》也改為晚間10點至11點。

(中時電子報)