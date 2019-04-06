對於近期許多知名店家撤出東區，被外界解讀東區沒落，台北市長柯文哲有不同看法，他稱查過過去4年台北市總金流量是12.5兆，代表經濟活動4年都沒增加，與其說東區沒落，正確講法是「台北市經濟發展沒有進一步發展」。台北市議員李明賢問，過去4年是誰在當市長？柯市長自己承認北市經濟4年沒有再發展，豈不是自己打臉自己？難道是吃了誠實豆沙包？

台北市東區出現空屋潮，被解讀商圈沒落，北市府有意課徵空屋稅，未來不論房屋或店面，不論持有戶數，只要空置1年，將比照房屋稅率課徵3.6％的稅金，引發各界討論，台北市長柯文哲今受訪表示，查過過去4年台北市總金流量是12.5兆，代表經濟活動4年都沒增加，與其說東區沒落，正確講法是「台北市經濟發展沒有進一步發展」。

台北市議員李明賢批:「過去4年是誰在當市長？柯市長自己承認北市經濟4年沒有再發展，豈不是自己打臉自己？難道是吃了誠實豆沙包？」

還有，李明賢說，空屋稅還有很多待討論的，到底甚麼是空屋、一個月用電超過60度就不是空屋？柯文哲的救東區藥方，根本是治標不治本，店家有多少方案可規避，例如擺一台夾娃娃機，未來東區會不會出現夾娃娃一條街？

他說，如何替東區注入活水，例如停擺的大巨蛋如何解決？回歸市政理性探討，「別老是想著如何炒聲量或選總統」，搞好市政才是直球對決啦！對了，如何提升經濟發展，別忘了政府也有責任。

(中時電子報)