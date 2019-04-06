清明前後是桑椹盛產期，每年到這個季節，中南部田間、圳溝旁隨處可見結實纍纍的桑樹，晶瑩烏黑的桑椹不但酸甜可口，更是防癌抗老的保健聖品。

就營養和保健觀點來看，桑椹含豐富蘋果酸、維他命B1、C、A、D、胡蘿蔔素、葡萄糖，及花青素、類黃酮多酚等，營養成分十分豐富，對人體有益。

降血脂、保護心血管：中山醫學大學生化微生物免疫研究所教授王朝鐘指出，桑椹含有豐富的抗發炎成分，可以有效抑制血管平滑肌細胞增生。他的實驗結果顯示，倉鼠在食用桑椹萃取物之後，膽固醇降低了五成，低密度膽固醇和血管阻塞情況也改善了三分之二。

護肝：桑椹裡的總多酚類物質可降低肝臟的氧化傷害、減少發炎與細胞壞死對肝臟造成的損傷，研究發現可抑制酒精性肝炎、非酒精性肝炎、化學性肝炎，有護肝功效，王朝鐘表示。

美肌補血：中醫觀點，桑椹有滋陰補血、生津潤腸的作用。《本草疏經》記載：「桑椹，甘寒益血而除熱，爲涼血補血益陰之藥」。也就是說，中醫認爲，桑椹性味甘寒，可改善皮膚血液供應，使肌膚白嫩、頭髮烏黑。

至於吃多少可對人體產生保護作用，王朝鐘從各種實驗中歸納，每天攝取2.5克桑椹抽出物，可達到降低膽固醇、改善脂肪肝、不易形成體脂肪的作用，若換算為新鮮水果分量，一天吃60公克新鮮桑椹便可達標。

台大醫院心臟外科主治醫師虞希禹則認為，桑椹和蔓越莓都是富含多酚類的水果，而多酚類有抗氧化及保護血管內皮細胞的功用。國外研究顯示攝取一杯500cc的高濃度多酚類果汁，對血管擴張的保護作用大約可持續4小時。

小提醒：

中醫提醒，脾胃虛寒，大便溏者不宜多吃新鮮桑椹。

含糖量較高，糖尿病人食用時應注意分量。

虞希禹指出，桑椹會和抗凝血劑「可邁丁」交互作用，可能造成出血的危險，所以服用抗凝血劑的病友要謹慎飲用。

(中時電子報)