呆萌小石虎過馬路。（取自臉書《貓徑地圖王小明》）

亞成體小石虎突然被車燈照到，呆萌對望不知如何反應，回神後迅速穿越馬路。（翻攝自貓徑地圖王小明）

石虎是台灣瀕臨絕種一級保育類動物，臉書粉絲專頁「貓徑地圖王小明」近日發文並分享1則影片，內容提及有民眾在2017年11月開車行經苗栗山區，行車紀錄器清楚拍下1隻亞成體小石虎因突然被車燈照到，瞬間定格後再迅速穿越馬路，石虎過馬路的舉動萌翻一票網友。

版主感嘆終於不是拍到遭路殺的屍體，而是活跳跳的石虎，更有意義，內文指出影片出自於熱心石姓民眾的行車紀錄器，他在2年多前開車行經苗栗山區，車燈照到1隻像貓的動物呆坐路旁，事後經專家鑑定是隻亞成體的石虎，因為突然被車燈照到，沒經驗的牠先愣了一下，瞬間定格與車燈呆萌對望，等回過神後再傻傻的過馬路。

版主指出「如果車沒有停下來可能就發生憾事了」，影片證實行車速度和馬路兩旁的視線的確攸關石虎生死，道路是為人和車輛設計的，而石虎路殺是意外，野生動物在夜晚面對刺眼的車燈讓他們無法做出正確的反應，駕駛人夜晚放慢車速一定可以救石虎，無論是人或動物都能及時反應，影片證明防治路殺你我都做得到。

版主表示，許多道路改善計畫都想幫石虎過馬路，但很少人看過石虎到底是怎麼過馬路，他認為，要改善既有道路設施，最重要是有經費全面進行石虎普查，而目前為止這段50秒的影片可說是「史上最清楚」紀錄下石虎過馬路的過程，極具路殺防治參考價值。

(中時 )