《大政治大爆卦─無色覺醒》黨外遭追殺 黨內鬥不完 韓國瑜以退為進等徵召？ 14:192019/04/06 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黨外遭追殺，黨內鬥不完？韓國瑜以退為進等徵召？《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每週一至週日下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #大政治大爆卦 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 王世堅籲韓粉 行動挺韓選總統 04:102019/04/02 政治 社論－英雄或狗熊就在承擔一念間 04:102019/04/02 政治 2020國民黨該怎走？羅智強道出二個肺腑之言 10:472019/04/02 政治 曾成功預測當選市長 她斷言韓國瑜2020... 13:392019/04/03 政治 民進黨轟韓國瑜 搶菜攤丟江山恐再現 06:582019/04/04 政治 台灣不好，高雄怎好 04:102019/04/04 政治 一篇文讓他心有戚戚焉！羅智強分析韓朱2020 09:322019/04/04 政治 急了！黃暐瀚爆吳敦義驚天算計？ 12:312019/04/04 政治 韓國瑜被農民看破手腳？他分析太驚人網怒了 16:032019/04/04 政治 影》韓國瑜為何赴美後才要「吳韓會」 沈富雄爆原因 22:562019/04/04 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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