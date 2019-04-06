行政院長蘇貞昌今在臉書貼文指出，大陸為併吞台灣用盡手段，除了軍機艦繞台施壓，近來頻繁看到有心人士想收購專頁、收買網紅、製造假消息、散布假新聞。蘇貞昌呼籲國人不要輕易受騙，成為敵人散播謠言的工具。

蘇貞昌今在臉書貼出圖片，指近來有許多有心人士想收買粉絲專頁，蘇貞昌粉絲頁面對想買粉絲專頁的訊息，回覆「先別說這個了，你知道台商回台投資總額快破千億了嗎？」呼籲大家面對陌生人來訊收買台灣粉專，不要上當、不要受騙。

蘇貞昌說，大陸為併吞台灣用盡手段，除了軍機艦繞台施壓，這幾天也頻繁看到有心人士利用台灣自由的網路環境，收購專頁、收買網紅、製造假消息、散布假新聞，目的就是要人民對政府產生誤解、挑起社會對立。

蘇貞昌表示，台灣的民主生活，是幾世代人共同努力的成果，珍惜自由，捍衛我們的國家，請不要輕易受騙，成為敵人散播謠言的工具。

(中時 )