父子對戲。（華視提供）

父子對戲。（華視提供）

錦雯（左）和黃鐙輝。（華視提供）

父子對戲。（華視提供）

華視全新電視電影《失父招領》由喜翔、黃鐙輝、黃錦雯主演。黃鐙輝首度與喜翔就扮演父子，「感謝金鐘得獎機器喜翔大哥，在劇中精彩對戲，我從他身上學到很多，拍完之後我就認他是我老爸了」。喜翔在劇中飾演離家30年的「葉啟龍」，是個放蕩不拘，不太有責任心的爸爸，對家人的愛都用金錢衡量，不懂得什麼要用父愛彌補小孩，一直到他自己的父親走了之後才開始改變。喜翔說：「這部戲寫出很多人因工作上問題，造成家裡沒辦法給小孩滿滿父愛的一些迷思。」

黃鐙輝飾演的「葉致國」自從父親離家後，與阿公相依為命，在他的心中也開始認為從來沒有爸爸，劇情巧妙地設定他在失物招領處工作，在心靈與工作上都在找尋失去的東西。黃鐙輝表示，這角色是個很ㄍㄧㄥ的人，很多事往肚子裡吞，不會在別人面前輕易顯現自己的情感，「這角色其實跟我的個性蠻像，剛拍完一度有些走不出來」。製作人謝奕柔表示，這是一部重拾幸福的故事，劇中充滿台灣父子之間說不出口的愛，以及男人們的口是心非的笑料與無奈。

喜翔與黃鐙輝聊到難忘的遺失經驗，黃鐙輝表示，最緊張的應該就是小孩子不見的時候，他曾有次帶兒子去玩具反斗城，才一恍神，兒子馬上不見，讓他非常緊張，找了很久差點要報警，最後終於看到兒子擠在一群小朋友旁看人打電動，兒子看到他還一副幹嘛大驚小怪的樣子，讓他感觸很深地說：「真的是一秒都不能離開小孩子。」

喜翔拍《失父招領》過程中，深夜回家才發現自己帶鑰匙掉了，一時半刻找不到鎖匠幫忙處理，隔天一早也還要繼續趕拍戲，他笑說：「害我只能打破自己家的玻璃，才能爬進去睡覺。」隔天還特別拜託朋友幫忙請人重新安裝玻璃上去，這次經驗讓他十分難忘。華視主頻於4月7日週日晚間9點30分全台首播，4月13日週六下午3點重播。

(中時 )