清明祭祖掃墓是華人傳統的習俗，家家戶戶多準備葷素供品，向先人虔誠祭拜。不過，這一天台灣傳統市場休息，買不到當天宰殺的溫體豬隻。台灣清明節沒有殺豬的傳統，此看似約定成俗，民俗專家指出，其實是為了紀念蔣介石過世而禁止屠宰。

BBC中文網報導，清明節這一天，台灣民俗專家郭喜斌難得到市場採買祭祖供品，卻發現所有肉販都沒營業，他到處問人，卻沒人知道原因。郭喜斌最後從肉攤老闆口中得到的答案，讓他十分震驚，「老蔣死了後，清明就禁屠到現在。」BBC中文網向台灣豬農康富戶查詢，也得到相同的回答，「蔣介石死後，清明節就不殺豬了。」

郭喜斌後來到圖書館查詢，果然找到當年禁屠的證據。蔣介石去世後連續三年，報紙上都有台灣省肉類公會和台北市肉類同業公會共同發出公告表示，「禁屠三日緬懷蔣公德澤」。郭喜斌表示，雖然當年禁止屠宰的命令，是由民間單位公告，不是政治命令，但當時處於威權時代，所以該命令明顯是「政治操作」。

建中歷史老師莊珮柔說，過去像是皇帝的家人逝世，皇帝也會發出「禁屠令」，這都很常見。她指出：「民俗反映政治結構，因此禁令也與政治權威有關，統治者會透過這種命令來彰顯權威。」

雖然清明節不殺生，還能追溯到寒食節(通常在清明節前一或二日)。史籍記載，該節日是春秋時期晉文公感念忠臣，而下令禁火寒食，也就是禁煙火，只吃冷食。不過，郭喜斌和莊珮柔都認為，寒食節對台灣文化影響不大，清明節禁屠應該還是與蔣介石有關。

(中時電子報)