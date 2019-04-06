25歲奶茶妹妹章澤天和大她19歲的京東集團CEO劉強東結婚4年，去年男方捲入性侵疑雲，最後獲不起訴，但仍讓外界十分關注兩人婚姻，最近還傳出奶茶妹妹將「官宣」離婚，但隨即被京東方面否認，今(6日)有媒體挖出，章澤天雖卸任劉強東持股的重慶嫩綠茶藝有限公司董事，但手上還握有劉強東其他10間公司的職務，可見兩人仍關係緊密。

劉強東去年在美國涉性侵風波，章澤天不久後被爆在朋友圈發文力挺老公，然今年初奶茶妹妹急脫手位於澳洲的豪宅，不惜虧上千萬，遭疑婚姻狀況起變化，近日她又閃電辭去劉強東公司董事一職，再次引發熱議，但對此，京東已回應離婚是假消息，京東副總裁宋暘在朋友圈回應：「不停有人問我：有人盛傳今晚有大消息（指宣布劉離婚），我：嗯，祝他們清明節快樂！」

據《新浪娛樂》報導，章澤天最近雖辭去重慶嫩綠茶藝有限公司董事一職，但仍在10間劉強東持股的公司擔任重要職務，還在其中的8家公司擔任董事長、經理，例如京東數字科技控股有限公司、宿遷天強股權投資合夥企業等。

(中時電子報)