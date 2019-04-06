國民黨主席吳敦義近日原規劃陸續與前新北市長朱立倫、前立法院長王金平等有意投入黨內總統初選者，以及高雄市長韓國瑜一一會面；不過，先是「吳韓會」因韓國瑜即將訪美而延期，緊接著朱立倫要求公開會面遭拒，今再度透過新聞稿表示，若因種種因素不便公開會談，7日的會面就先暫緩。對此，國民黨中央證實，吳朱會、吳王會等將一併延期，未來將再安排適當時機會面。

國民黨今指出，有關吳敦義與朱立倫會面一事，吳敦義已決定延期本次會面，並一併延期下週一、二的「吳王會」、「吳周會（前台北縣長周錫瑋）」，未來將再安排適當時機會面，與黨內有意參選總統的同志會面，交換意見。

國民黨指出，吳敦義在盱衡整體總統選舉氛圍與變數下，以及參酌各方意見後，國民黨一定會提名最強的總統參選人，且吳也堅信在全黨同志團結一致下，國民黨一定能夠達到重返執政的目標，撥亂反正，讓民眾權益與福祉受到重視，兩岸關係和平穩定發展，經濟成長向前行，全民發大財。

(中時 )