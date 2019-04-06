繼抨擊跨越南部邊境進入美國的非法移民為「罪犯」、「恐怖分子」之後，美國總統川普打擊移民又爆出新語錄，這回他直接拋出6字：「美國滿了」（Our country is full）、「回去」（turn around），徹底摧毀移民美國夢。

美國總統川普5日視察南部邊界新翻修的圍牆，再對非法移民拋出殘酷言語，他說：「美國滿了...請回吧！」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，美國總統川普4日結束與大陸談判代表的貿易會談後，隔日轉換戰場，啟程前往加州視察新翻修的邊界圍牆，他在一場安全圓桌會議上不改對移民的強硬態度，犀利向移民喊話：「美國已經滿了，整套系統都滿了，我們不能再讓你進來，不管你是來尋求庇護還是什麼，全都是非法移民，很抱歉…回去吧！」

值得注意的是，川普近兩周來似乎特別關注南部邊界移民問題，頻頻出招，前一周他增加對墨西哥施壓，威脅墨國若不加強逮捕非法移民、遣送他們回國，就要關閉南部邊界。

不過4日他就改變主意，稱墨西哥已改善作法，希望給墨國1年時間，並且改提議以加徵25%進口車關稅對墨國施壓，以讓他們繼續打擊移民。川普說加徵關稅就足以產生巨大效果，他個人比較喜歡關稅措施，但又稱不排除關閉邊界的做法，說詞反反覆覆，令外界一頭霧水。

美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）日前表示越過南部邊界進入美國的非法移民人數激增，邊境系統已「瀕臨崩潰邊緣」，導致關閉南部邊界的聲音再次受到關注。

(中時電子報)