鄭姓男子深夜偷女性內衣褲，回家鋪床共眠，遭警方逮捕送辦。（吳岳修翻攝）

男偷70歲阿嬤內褲鋪床共眠

什麼不好偷，竟然連70歲老阿嬤的內衣褲也要偷！打零工為業的鄭姓男子疑因單身寂寞，竟利用深夜搜括晾曬在外的女性內衣褲，連70歲老阿嬤的內衣褲也不放過，警方上門搜查時，發現嫌犯把偷來的內衣褲當成床單與枕頭套鋪床使用，讓警方看了也傻眼，直呼誇張。

新北警新莊分局福營派出所日前接獲70歲蔡姓老婦報案，指稱她洗好掛在屋簷下的內衣褲連續被偷，讓阿嬤氣急敗壞痛罵：「連阿嬤的內衣褲攏麥偷，害阮擱要去買」，拜託警方一定要揪出這個內衣賊。

警方調閱監視器清查，鎖定49歲鄭姓男涉案重大，逮獲鄭男並帶往其住處搜查時，一進門就發現鄭男床上鋪滿偷來的內衣褲，連枕頭上也放了幾件，初查近百件內衣褲贓物，人贓俱獲，讓鄭男啞口無言，但他一開始仍堅不認罪，硬拗內衣褲都是路上「撿來的」，或稱自己購買賞玩，最後才坦承是為紓解壓力用。

警方調查，鄭嫌單身未婚，疑因不耐寂寞，才會利用深夜時段自住家步行四處尋找目標，沿途鎖定一樓民宅若有吊掛女性內衣褲，便趁四下無人扯下放入口袋中偷走；警方呼籲，若新莊福營一帶有民眾吊掛內衣褲失竊者，可至福營派出所認領。

(中時 )