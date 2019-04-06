萌樣小黃是最受矚目的消防宣導員。（陳淑芬翻攝）

台中市消防局仁化消防分隊有隻資深隊狗小黃，是分隊16年前救援的流浪狗，當年牠全身皮膚病、瘦骨如柴，隊員們集資送醫救回牠一命，成為忠心、盡責又溫暖的隊狗，牠平日參與宣導還戴消防帽、穿背心，萌樣總是成為最受矚目，分隊日前帶牠到第三消防大隊洽公，卻走失苦尋無下落，仁化分隊6日呼籲民眾協尋隊狗。

仁化消防分隊人員表示，小黃在分隊進出16年，隊員與牠感情深厚，私下封牠為資深小隊長，還製作「小隊長」掛牌，掛在牠脖子。小黃堪稱仁化消防分隊隊狗，隊員進行常訓，牠總是忠心耿耿地陪跑；牠更是最佳宣導員，隊員幫牠戴消防帽、穿宣導背心，牠並沒排斥及不安，總是興高采烈加入宣導行列，威風凜然的萌樣常讓民眾豎起大拇指稱讚。

仁化消防分隊成員與小黃感情深厚，談起小黃滔滔不絕，有人說，牠聰明伶俐，每次緊急警報響起要出動救護車輛時，小黃都會奔到路旁車輛出口前方擋著狂吠，擋住其他車輛，讓救護車得以優先上路，馳往救援；仁化分隊進出電動門，啟動按鈕設在約百公分高處，也難不倒小黃，牠要出門躍起用前腳觸動開關，自己輕鬆開門；有隊員還說，小黃眼睛很識貨，牠有時躺在樓梯口睡覺，只有分局長出面命令牠離開才有用。

仁化分隊表示，小黃狗齡已高，消防隊成員在5、6天前帶牠到第三大隊洽公，辦完公務要返分隊時，卻不見小黃蹤跡，透過監視器影像搜尋也未果，呼籲民眾如果發現小黃蹤影，能與分隊連繫。

(中時 )