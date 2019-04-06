某名大學生連假期間作息顛倒，每天都玩得相當盡興。連假結束後，難以專心上學，不但缺課，也無法準時交作業，就連老師也開始關切。原來他因放假時作息顛倒，產生收假症候群。醫師提醒民眾，連假結束前，應留半天時間，好好收心。

「上班上學一條蟲，下班一條龍」，是收假症候群者常見的症狀。三軍總醫院精神部兼任主治醫師楊聰財表示，許多人放假時會看電視、玩遊戲到深夜，作息不正常，以至於收假後心思意念無法集中，白天想睡覺，晚上卻精神好。

該名大學生開學後，作息遲遲無法恢復正常。上課時無法集中精神，作業未能如時完成，早上也經常睡過頭，甚至曠課。面對可能「被二一」的風險，家長將他帶往門診救助。聽取醫囑後，作息才慢慢獲得改善。

楊聰財表示，連假的最後一天，應保留半天的時間收心，可透過整理隔日上班、上課所需的東西，做好心理準備。另可回顧放假期間難忘的回憶，整理好思緒，讓自己對下個假期有所期待。

收假前最後的活動，楊聰財建議進行30分鐘的運動，如跑步、騎腳踏車、游泳等。運動時所分泌的神經傳導物質，有助提高注意力、降低負面情緒、助眠、提高反應能力，並讓心情愉悅。

若收假症候群過於嚴重，作息遲遲無法恢復正常，可向精神科醫師求助，透過認知行為心裡治療、短時間的藥物治療，改善日夜顛倒狀況。

(中時 )