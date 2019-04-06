首屆中國國際眼科學和視覺科學轉化與創新論壇最近在上海舉行。論壇上，由愛爾眼科與睿盟希資本共同發起研究的「愛爾-睿盟希視覺科學孵化器」正式啟動。它將開啟中國眼科科研轉化新模式，未來有希望提升中國眼科科技臨床轉化與自主創新能力。

該孵化器將聯合美國、以色列、新加坡、德國等多個國家的頂級科學研發技術和營運團隊，以開放、共享為最高指導原則，共同創建視覺科學的孵化平台。

(旺報 )