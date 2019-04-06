愛爾眼科搭建視覺科學孵化平台 開啟中國眼科科研轉化 16:412019/04/06 旺報 孫曜樟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 首屆中國國際眼科學和視覺科學轉化與創新論壇最近在上海舉行。論壇上，由愛爾眼科與睿盟希資本共同發起研究的「愛爾-睿盟希視覺科學孵化器」正式啟動。它將開啟中國眼科科研轉化新模式，未來有希望提升中國眼科科技臨床轉化與自主創新能力。 該孵化器將聯合美國、以色列、新加坡、德國等多個國家的頂級科學研發技術和營運團隊，以開放、共享為最高指導原則，共同創建視覺科學的孵化平台。 (旺報 ) #科學 #眼科 #中國 #視覺 #孵化器 也許您會感興趣 推薦閱讀 牧德布局孵化器 孕育獨角獸 04:102019/04/02 兩岸 工研院進修充電站－機器視覺辨識 04:102019/04/02 兩岸 中國式全球化打入歐洲 04:102019/04/02 兩岸 陸貸款占0.6％ 菲駁中國債務陷阱論 04:102019/04/03 兩岸 騰訊「科學探索獎」意在挖腦礦 04:102019/04/03 兩岸 讓科學更貼近日常生活 宜蘭縣大眾科學日登場 14:442019/04/03 兩岸 星展：中國進入「自力更生2.0」 16:332019/04/03 兩岸 《國家地理》雜誌 用知識開啟新視界 04:102019/04/04 兩岸 2018年台灣出口 全球第18名 01:122019/04/05 兩岸 潭秀男排赴歐征戰4連勝 4／6凌晨爭世界冠軍 16:052019/04/05 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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