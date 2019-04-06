兒童清明節連假期間，遊客扶老攜幼參觀台中花博森林園區，但距離入園800萬人次大關，還有一大段距離。（王文吉攝）

資深藝人白嘉莉擔任台中花博親善大使，短短20天，將入園數從530萬人，衝高到600萬人。（王文吉翻攝）

台中市長盧秀燕（左）日前合體台北市長柯文哲（左）逛花博，聯手宣傳「台北周半價」活動，受到熱情遊客歡迎。（王文吉翻攝）

台中市長盧秀燕日前合體台北市長柯文哲逛花博，聯手宣傳「台北周半價」活動，受到熱情遊客歡迎。（王文吉翻攝）

台中世界花博將在4月24日閉幕，截至5日為止，入園遊客656萬7千多人，剩下不到20天，要達到前市長林佳龍喊出的800萬人目標，藍綠議員都覺得不太可能。陳本添建議延長2個月，結合行銷后里花卉，張瀞分、陳清龍「希望完美閉幕！」謝志忠則說「盧市長接棒林市長失敗，芭樂票市長加加油吧！」市府坦言，目前全力衝刺入園人數，暫無展期延長計畫。

國民黨市議員陳本添表示，花博園區在前市長林佳龍任內一分為三，許多遊客走馬看花，無法窺其堂奧。花博投入86億元，應創造最大效益，在土地、場館還沒有明確用途之前，建議延長2個月，除衝高入園人數，並結合行銷后里的百合、文心蘭、火鶴等花卉，達到雙贏。

民進黨市議員謝志忠指出，盧秀燕在競選時，曾喊出「花博從胡志強爭取，延續給林佳龍，最後交棒給盧秀燕完成。」但盧市長上任後只開放市民免費入園，照理說應該更容易達到800萬人入園目標，怎麼會落後這麼多？

謝志忠表示，盧市長行銷花博只有找白嘉莉代言，讓人印象較為深刻，但後續效應如何就不得而知，顯見盧認為花博是「前市長的事，推廣花博不夠認真」。建議不要再「歹戲拖棚」，盧市長達不到800萬人目標，又多了1張芭樂票，媽媽市長其實是芭樂票市長吧！

「花博能夠順利閉幕，就阿彌陀佛了！」無黨籍市議員陳清龍說，花博若要延長必須取得AIHP同意，還要籌措佈展經費，就他所知花博經費早已用罄。前市長喊出入園800萬人目標，繼任市長能否達標是一回事，重點在於後花博時期，場館與土地如何持續活用和再運用。

「希望能夠完美閉幕！」國民黨市議員張瀞分說，花博營運人力明明有委外，林佳龍任內卻規畫公務員輪流值班，園區多半偏僻，又難停車，害公務員疲於奔命，也許還會耽誤份內工作，讓她看了很不捨，若再承辦國際活動，應好好規畫人力配置，不要再累死公務員。

對於有市議員建議花博展期延長一事，台中市政府副秘書長陳如昌表示，考量花博相關的承包廠商，包括植栽、策佈展、保全、清潔人員等，契約皆到今年4月底止，如展期延長需額外的預算及經費支出，因此市府目前仍專注於全力衝刺花博入園人數，暫無展期延長計畫。

新聞局長吳皇昇表示，盧秀燕市長上任後，解決前市府難解的各項問題，例如AIPH延遲付款、花博卡不公平爭議、外界反映園區沒有花卉等問題，並持續以多元策略行銷花博，市府自今年1月1日起開放台中市民、中市新住民、全球12歲以下兒童免費入園，並在園區內多處栽植花卉吸引人潮，花博經濟效益浮現。

吳皇昇接著說，日前花博親善大使白嘉莉代言行銷，成功創造話題吸引人潮，並邀日本知名攝影師蜷川實花於后里園區主展館「花舞館」開設個展，更推出全台里鄰長、社區發展協會理事長、區村里守望互助隊揪團遊台中優惠專案等，都成功吸引遊客造訪花博。

此外，配合連續假期，花博園區舉辦多元有趣的應景活動，曾在大年初三湧進近12萬人，為開幕以來次高，后里園區當日更湧進8.2萬人，另228連假首日入園人數達9.3萬人，顯示新市府團隊的行銷及代言活動有所成效。文化局也利用花博所剩不多的款項籌備閉幕活動，市府將持續努力，帶動更多人潮造訪花博。

(中時 )