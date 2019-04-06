獅潭鄉農會出品各式桂竹筍產品，包裝精緻送禮自用兩相宜。（巫靜婷攝）

苗栗縣獅潭鄉邀請全國民眾來客庄賞桐花雪、品嘗新鮮桂竹筍。（巫靜婷攝）

原民舞蹈熱鬧開場。（巫靜婷攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊（左一）現場剝皮大啖桂竹筍，直說新鮮最美味。（巫靜婷攝）

苗栗縣桂竹筍種植面積約5000公頃，大湖、泰安、南庄及獅潭都是主要產區，其中獅潭占約2000公頃，筍類種植是鄉內重要產業之一，獅潭鄉農會為推廣優質桂竹筍，選在4月採收期辦理3場次展售行銷活動，鄉長謝春梅指出，今年桂竹筍產量較去年穩定，歡迎民眾來獅潭嚐筍賞桐花。

農會指出，獅潭近年發展友善環境耕作，恰逢今年春雨滋潤，桂竹筍產量較往年多，價格相對穩定。桂竹筍生產過程不需使用肥料及農藥，且含有豐富的纖維質與蛋白質，熱量低，料理方便適合作為各式佳餚的食材，例如桂竹筍炒肉絲、桂竹筍排骨湯等。

農會祕書楊淑貞表示，桂竹筍的產季從4月起至5月中旬，農會以高於盤商行情價，每台斤多1元、平均價格16元收購了約20萬台斤的優質桂竹筍，經過加工包裝製作各式筍類產品，不僅要求品質穩定，健康上也做把關，農會出品2斤裝真空袋筍絕不加防腐劑，每袋售價為170元，18斤的大桶筍為900元。

農會總幹事黃煥祥表示，3場次活動以「福桂滿竹」慶豐收為主題，第一場在清明4天連假辦理友善環境耕作桂竹筍產業展售；第二場在13、14日，結合大湖地區、南庄鄉農會把3鄉桂竹筍產業串聯；第三場在20、21日結合客委會及鄉公所辦理桐花祭「獅潭古道輕旅行」，共創地方產業榮景，廣邀全國民眾造訪客庄賞花品筍。

(中時 )