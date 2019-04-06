潭秀國中男子排球隊勇奪「世界中學生排球U15錦標賽」亞軍。（王文吉翻攝）

台中市潭秀國中代表我國出征克羅埃西亞，前進「2019年世界中學生排球U15錦標賽」勇奪亞軍。教練林育輝表示，球員因時差關係略有疲憊感，但仍全力以赴，首次出國參賽能獲得亞軍成績，對於選手們是一大激勵。市府感謝教練與球員為國爭光，是台中的城市英雄，未來將持續健全三級排球體制，致力培育在地排球選手。

國際中學生運動聯合會（International School Sports Federation）今年首次針對15歲以下學生舉辦「世界中學生U15排球錦標賽」，來自台中市的潭秀國中在台灣時間4月6日凌晨12時30分對戰中國大陸隊爭奪冠軍，經過雙方激烈的交戰後，最後仍不敵中國大陸隊的長人優勢與快攻攻勢，拿下首屆世界中學生排球U15錦標賽亞軍。

教練林育輝表示，這是球員們第一次出國比賽，全隊在國中排球聯賽決賽結束後就全心備戰此次賽事，因為前往克羅埃西亞的飛機航程較長，有兩天的時間無法練球，再加上時差不免會讓球員有疲憊感，經過教練幫球員調整作息及球員的努力與毅力，最後挺進冠軍戰。

林育輝指出，在冠軍賽中，中國大陸隊先發下場有5人身高超過190公分，但中華隊球員仍奮力一搏，雖最終與冠軍金盃無緣，但首次遠渡重洋到歐洲參賽，就能獲得亞軍的成績，對於基層排球選手的培育絕對是一大激勵。

教育局長楊振昇表示，感謝教練與球員為國爭光，是台中市的城市英雄，市府也相當重視運動三級銜接機制的建置，潭秀國中排球隊招生的對象多為鄰近的東寶國小、潭子國小，而潭秀國中畢業的球員，也多加入豐原高商排球隊，組合成台中市健全的三級排球體制，讓台中的排球健將能夠留在家鄉打球。

近一個月來，台中市學校排球隊在各大比賽中都有優異的成績，豐原高商及東山高中上個月勇奪107學年度高中排球甲級聯賽（HVL）男女排雙料冠軍，而龍津高中也在上週拿下107學年度高中排球乙級聯賽（HVL）男排冠軍，顯示台中積極打造適合培育排球選手三級體制，未來市府也會持續協助培育在地排球選手。

(中時 )