花蓮志學車站因鄰近大學學區，連假期間機車湧進車站外免費停車場，數量多到佔滿通行車道，只見後方轎車完全被包圍，誇張停車被網友拍照貼在臉書「花蓮爆料王」諷為「志學車站奇觀」。

花蓮志學車站前停車場為台鐵局所有，提供民眾臨停空間，但腹地不大，車位也不多，連假期間學生休假，機車停車輛無法負荷，這次清明連假又呈現車位、車道爆滿景象。

「只要遇到假期就這樣」花蓮運務段長吳金添指出，雖地為台鐵所有，免費提供給乘客停放，但並沒有拖吊、罰則等行使權，僅能柔性勸導，也和鄰近派出所、大學教官反應，呼籲學生及住戶自律，避免影響其他用路人權益，但效果有限，也正研擬有效的解決方式，不排除朝向強硬的拖吊、開單處理。

他也指出，不只連假停車亂象，畢業季還成為「免費腳踏車清運場」，每年都要處理數10輛沒人要的車輛，因單車上都有標示學校通行貼紙，還需協同警方與學校確認，每年勸導仍每年發生，實在很無奈。

因志學火車站的地權跟管理屬於台鐵，花蓮警方指出，會將停車亂象告知主管機關，並且呼籲附近居民，務必要遵循該停車場的管理規定，維護火車站週邊的交通秩序。

(中時 )