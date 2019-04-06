立委王金平今（6）日到基隆參加街舞表演，自己也下海跳舞，被主持人笑稱是「街舞界的阿雅」。（張穎齊攝）

立委王金平今（6）日到基隆參加街舞表演，受到年輕人的歡迎。（張穎齊攝）

立委王金平（左二）與國民黨基隆市黨部主委黃希賢（右一）等基隆地方人士相見歡。（張穎齊攝）

吳王會也破局！國民黨主席吳敦義原定7日與前新北市長朱立倫來場「吳朱會」，討論總統初選，但朱要求公開化，遭吳拒絕而破局。怎料吳原訂8日與立委王金平的「吳王會」如今也破局。王金平表示，因為吳朱會延緩，所以黨中央決定吳王會也延緩，他「客隨主便」，尊重黨中央。

朱立倫、王金平2人已表態參選國民黨總統初選，但吳敦義卻有意徵召高雄市長韓國瑜領表登記參選，繼吳朱會破局後，王金平今（6）日到基隆參加街舞表演時表示，國民黨祕書長曾永權剛剛下午1時45分打給他，說因為吳朱會暫緩，所以吳王會也暫緩一下，他就回說「好，OK！」

「客隨主便！」王金平強調，他都尊重黨中央的意思，而取消吳王會是黨中央安排的，不是他安排的。

媒體問及，由於朱希望公開會面，但黨中央則希望閉門會談，那王是否也會傾向公開會面？王金平回應，黨中央怎麼考量他不知道，總之就延緩了，他認為可以有公開跟不公開的談話內容，尊重雙方意願，他沒有特別的看法。

至於原本「吳王會」會談什麼？王金平說，他不曉得要談什麼事，反正吳就是邀他去喝茶的。媒體追問會想盡快與吳見面嗎？王則笑說，隨緣吧，隨時都可以聯絡的，要溝通的機會多的事，只要有需要就可以安排。

針對吳王會是否擔心有被搓掉的可能？王金平反問「要怎麼搓掉？這個機制要趕快建立起來阿，誰要選都可以進來選阿！」

另外，近期陸續有縣市黨部表態挺韓選總統，王則說，這個黨部可以有黨部的想法跟感覺，他就尊重。

(中時 )