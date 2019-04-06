有83年歷史的太原第，被市府列為暫定古蹟，所有權人拆除後已不復見。（羅浚濱翻攝）

太原第3名溫姓所有權人與委請劉男，在去年初夕僱怪手將太原第拆除夷為平地。（羅浚濱翻攝）

被新竹市政府列為暫定古蹟的「太原第」，去年2月15日初夕，被3名溫姓房屋所有權人僱工拆除夷為平地，引發地方文化團體嘩然，市府依法究辦，新竹地院審理後判3名溫姓所有權人和請怪手拆屋的劉男，犯文化資產保存法的毀損暫定古蹟罪，各求處有期徒刑10月，緩刑3年，喻知緩刑期間付保護管束。

法官認4人因欠缺建築修復認知，又考量太原第一旦登錄為古蹟，私有房產將受文資法等諸多限制，且古蹟容積移轉與現地開發獲益差距甚大，方鋌而走險加以毀損，屬一時失慮之舉，又都坦承犯行，後不時至現場探視及協助檢視清理構件文物，當無再犯之虞，宣告之刑以暫不執行為適當，4人在判決確定1年內向公庫支付30萬元，並接受3場法治教育課程。

在竹市西大路730號溫家古厝太原第，完工於1935年，傳統閩式合院的紅瓦建築，有精緻泥塑鵝頭墜裝飾，在新竹地區相當少見，文化團體認極具歷史價值建議保存，市府依文資法第20條規定進入審議程序即暫定古蹟，去年2月1日寄掛號給3名溫姓所有權人，通知2月23日召開審議會議。

溫姓3人恐太原第列為古蹟後，房地開發利用將受到限制，連繫有意仲介太原第土地買賣的劉男，由劉男僱請不知情的怪手工人，在2月15日初夕把太原第全部拆除夷為平地。

4名被告在審理時對毀損暫定古蹟的犯行均坦承不諱，事發後協助市府完成構建揀選、清理及測繪調查案成果報告書，法官認為雙方可就報告書的建議加以商議，如做短期地方文史教育解說場域，或綜合文化資產保存及私人利益觀點通盤檢視文化資產修復、活化及再利用的政策，比直接令被告人監服刑，更能提升其等認知文化資產保存的重要性。

(中時 )