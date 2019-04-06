大甲媽起駕韓國瑜要來！攤商：多準備6倍的量。(中天新聞提供)

大甲媽明天起駕遶境，政治人物搶來共襄盛舉。據了解，2020可能參選總統的政壇大咖，包括國民黨的韓國瑜、朱立倫、王金平、吳敦義等人，綠營的總統蔡英文、前行政院長賴清德，以及台北市長柯文哲都可能出席。其中，曾在去年選戰掀起韓流的韓國瑜也要來，大甲鎮瀾宮外的攤商超期待，說 看準了龐大的韓流商機，要多準備多6倍備料，迎接人潮與人潮。

台中市長盧秀燕今天表示日前表示， 韓國瑜4月7日要來參觀花博，而當天是大甲媽起駕遶境之日，他也會到大甲鎮瀾宮還願，因為去年市長選舉，兩人有說好當選要去還願，韓國瑜很有誠意前往，相關作業正在進行中。

中天新聞報導，大甲媽明 (7)日起駕，廟門口前已經有許多攤商提前湧入，攤商原本多準備3-4倍的料來迎接大批湧入的信眾，有香腸攤商高雄市長韓國瑜要來，立刻改口要多6倍，就是看準了龐大的韓流商機。

大甲鎮瀾宮有許多必吃美食，從冷到熱，從燒的到烤的，粉腸、芋圓、楊桃汁這些通通不能錯過，不少民眾還因為每年都參與大甲媽繞境，還成了美食攤販的固定老饕。

(中時電子報)