究竟是小三手段太高超，還是男人為愛沖昏頭？一名50多歲大型醫院醫師，為了小三，竟甘願背上強制性交罪和通姦罪，入監服刑，讓名律師謝震武都驚訝。

謝震武主持談話節目《震震有詞》，以法律、社會案件為主題，日前邀請律師、退休刑警、社會線記者等來賓，暢談「正宮小三大鬥法」。律師劉韋廷分享他遇過的案例，他曾有一名委託人，是一名30多歲高高瘦瘦漂亮女子，起初該女子是因被美容美體中心小姐捲款100多萬來委託他，但後來又委託另一個案子，讓劉韋廷大為驚訝。

原來該名女子是一位50多歲醫師的小三，她原擔任醫師小孩的家教，後來跟醫師交往，還生下一個小孩。該名醫師外遇遭週刊踢爆，正宮才得知，氣得提告醫師與小三通姦。

劉韋廷原以為是要幫忙小三處理通姦告訴，不料小三竟說，她打算主張自己是被醫師強暴性侵才生下小孩，劉韋廷驚訝提醒委託人，性侵是刑事犯罪，7年以上有期徒刑，小三回應醫師男友說「他願意」。而該名醫師後來真的去報案自首。

劉韋廷說此案他解除委任，但聽說後來小三真的因此無罪，而醫師也真的入監服刑，至於正宮則是拿到3棟房子。

對於這名醫師為愛犧牲的行為，主持人謝震武感到不可思議，不過生理醫學講師 Wendy卻表示，男人腦殘不意外，尤其50幾歲中壯年男性，真的會為了證明自己有魅力去做這種事。

(中時電子報)