王明玉回應未聽說過副董事長一事。（圖／中時資料照片）

民視高層人事變動風波吵得沸沸揚揚，前董座郭倍宏下台，由總經理王明玉接替，「改朝換代」的結果導致外界推測由郭倍宏孕育的《政經看民視》有可能被查帳清算，更有傳言指郭倍宏當時請彭文正夫妻跳槽來主持，是以私人密約形式，全公司除了郭和其特助，沒人知道合約內容，對此，郭倍宏昨(5日)受訪，強調和《政經》絕無密約，還提出另外兩點打臉王明玉。

郭倍宏下台後，外界對《政經看民視》將何去何從十分關注，對於密約、查帳傳聞，彭文正日前受訪賣關子回應：「反正，我是那種合約趕不走，也留不住的人。」也對4月關節目傳聞反駁：「誰能證明4月？」另一方面，郭倍宏昨親上火線，接受《NOWnews今日新聞》專訪澄清，自己接下民視重擔後，公司都是賺錢狀態，開《政經》並無賠錢。

報導中指出，郭倍宏說明自己和《政經》並沒有以私人方式簽約，沒拿民視的錢，更沒介入民視的日常運作，打臉王明玉等人說法，也說先前將王明玉從總經理升職成副董事長並非想要架空對方，是想讓王明玉能專心做好稽核工作，對此，王明玉表示未聽說副董事長一事，其他不願多談。

(中時電子報)