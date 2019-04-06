【完整版】綠議員栽贓韓拒收「2歲孩母親的信」 陳麗娜：和走路工害黃俊英含冤同招！2019.04.05《新聞龍捲風》

公股行庫人事變動

針對公股銀行高層人事大調動，國民黨立法院黨團6日召開「公股行庫人事調動亂了套」記者會，直批相關調動違法慣例、不合理，可見民進黨為選舉無所不用其極，「三軍未發、糧草先行」。議員謝龍介也在節目透露，綠營換官股銀董籌銀彈，就是為了幫自己的候選人募款，選舉花錢不會痛。

總統大選在即，公股銀行高層人事大地震！行政院長蘇貞昌強勢主導，一舉更動土銀、華南金、第一金、彰銀、合庫等董事長、總經理職務，為蔡英文總統上任來最大規模的公股銀行高層人士調動，在這一波人事中，也可看出新潮流人馬大獲全勝。

《新聞龍捲風》主持人戴立綱說，這兩天幾家公股銀行董總全部換人，國營事業中油、華航、漢翔、台水、台糖、台酒董事長也換人，台肥董事長也確定要異動。民進黨是不是怕2020輸掉，乾脆先把所有肥缺搶到再說?

議員謝龍介說，當然這也是有一說，台肥董事長康信鴻是他以前成大老師，政績很好，把公司從虧損治理到有盈餘。謝龍介問，康老師經營得不錯，為什麼要把這麼好的人換掉?康還把他的學術理論帶進去經營，讓公司幹部得到最新管理概念，所以台肥才能脫胎換骨。

謝龍介批民進黨，結果你今天無端把他換掉是怎樣?你們就是要安插親信；安插自己的人。他說，尤其公股銀行更嚴重!一般如果有買房子有貸款的，你房貸他是不會叫你換單。但是你如果企業貸款，譬如你借五千萬、借一億、三億、五億都要換單，兩年到了你要換單，換單要重新簽約。

謝龍介向戴立綱舉例民進黨手法說，他們就會跟你說:「戴先生，戴董事長這陣子在選舉，那個謝龍介你認不認識?你這個到期了要來換單，你不去拜託謝龍介來講一下?你要去叫他們的人，叫他們的候選人。」他說，公股銀行很多都是用這樣替他們的候選人募款。

謝龍介再舉例，甚至他們有一次銀行請客，請借款大戶，跟銀行借一億以上的。辦了三十、四十桌，結果叫他們的候選人來，讓這些人知道說，這幾個就是候選人。你們要是要換單，要簽約，要喬利息少一點，你們就要懂得去找誰。他批民進黨「這個手法都很敢用」，所以知道國營事業可以進去，再掌握工會，透過他們去支持特定候選人。

謝龍介說，國民黨在執政時候，還不敢光明正大這樣搞。他們是真的什麼事情都敢做!他問戴立綱，你可知道像我們選舉一次都要花很多錢，像這次他花一千多萬。57天耶!謝龍介說，你不要看那些廣告車跑，一天3500，20幾台，一天就要7萬7。印旗子什麼還不算，還請人發傳單。

謝龍介說，「我們要靠人家，一萬、五千這樣湊，幫我們幫忙。他們(民進黨)不是，就從國家資源，國庫通黨庫，黨庫通候選人口袋，用狸貓換太子，等於貸款大戶在出錢。」所以對手若能做一千個看板，他只能做三百個看板。

謝龍介批，民進黨花錢不用怕，「拿我們的拳頭打石獅他們又不會痛」。他利用執政，先把選舉子彈準備好，人家說大軍未動，糧草先行。所以要選舉，民進黨都已經準備好在等你!韓國瑜還在氣喘吁吁，所以國民黨派韓國瑜穩贏嗎?未必!他說，所以要趕快定下來，才有辦法跟他們拚輸贏!

(中時電子報)