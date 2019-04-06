五峰鄉首次舉辦「綻放五峰show好聲音」活動， 參賽者都展現原住民天生的好歌喉。（羅浚濱攝）

新竹原住民就業暨文化推展協會為傳承傳統歌謠文化，6日在五峰國中舉辦「綻放五峰show好聲音」活動， 前6名有1萬元到3千元獎金，20多名參賽者都展現原住民天生的好歌喉，競爭激烈，但有的選手緊張忘詞，懇求評審「可不可以再唱一次！」

擔任該協會理事長的縣議員張益生說，五峰有泰雅和賽夏兩族，因人口老化及年輕人多到平地工作，傳統原民文化祭典歌謠和祭典歌舞，需要透過各種方式承傳，才不致於失傳。

張益生並說，活動邀請鄉內的五峰賽雅文化協會、樂卡斯樂團、桃山國小合唱團及2位耆老，表演原民傳統祭典歌舞和歌謠，讓到場的大小朋友了解成長土地的文化之美。

同時，首次舉辦「綻放五峰show好聲音」活動，有20多位泰雅和賽夏族鄉民報名參賽，

並邀請北原貓和吳亦偉等人擔任評審，有演唱原民歌曲也有唱流行歌曲。

參賽者依抽籤號次，上午進行初賽，下午決選，爭奪冠軍獎金1萬元，選手個個都展現原民天生的好歌喉，但有演唱流行歌曲的選手，因太過緊張忘詞，懇求評審給機會重唱獲同意， 拿出手機一邊看歌詞一邊唱，讓緊張的氣氛頓時增添歡笑。

(中時 )