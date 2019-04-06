台中市大里光正段共好社會住宅，在三月底時舉行亂數抽籤，抽出選屋正取與承租候補人選，中籤率約11％。大里太平立法委員擬參選人莊子富表示，對於台中市政府興建社會住宅，在一定程度上努力達成居住正義，表達肯定，但蓋公宅並非解決居住問題的萬靈丹，許多無殼蝸牛甚至弱勢族群，依舊遍尋不著一個棲身之所。

莊子富表示，台中近年房價飆漲，台灣整體而言都會區房價持續居高不下，讓許多年輕人或弱勢族群，始終無法擁有一個安身立命的棲身之所，社會住宅固然有其意義，但終究僧多粥少，多數有需要的人民不是根本不知道消息，就是得不到幸運女神的眷顧成功中籤。

莊子富表示，要解決台灣人買不起房子的問題，就要從根本面著手，讓問題不僅僅只是停留在治標階段，打房已經是為台灣年輕世代、無殼族找出路的迫切方法之一。政府有許多打房的方法，端看政府願不願意、肯不肯出力而已，例如調高非自住房屋的不動產稅、買賣價差獲利的利得稅等等。

莊子富呼籲，執政黨選前說居住正義，選後大眾還是買不起房，實現當初高喊的居住正義，如果未來他進入立法院，要求中央與地方應有專責整合平台，弱勢族群的界定，房屋相關稅率、調整有關政策與配套，讓公共住宅能夠讓更多真正需要的人獲得幫助，問題界定很重要，這是政府的責任。

(中時 )