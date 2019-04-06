「世界球后」戴資穎明於馬來西亞公開賽的女單爭冠對手出爐，世界排名第4的山口茜在日本內戰21比15、22比20擊退世界第3的奧原希望，成為小戴大馬3連霸的最後障礙。

儘管小戴在打入4強後，已確定下周續保球后，今天還淘汰世界第2的陳雨菲，率先殺入決賽。好消息是，原本積分落後她1萬分以內的兩大追兵，陳雨菲和奧原希望都於4強落馬，但小戴要保去年大馬封后的11000萬分，如果決賽不敵山口茜，兩人積分差距將剩下8,424分，又多一人緊逼。

由於陳雨菲、奧原希望、山口茜去年大馬公開賽都打得不好，所獲積分甚至不足以列入計算世界排名的前10站，因此今年3人都打入4強以上，陳雨菲、奧原各拿到7700分。陳雨菲此站取代她拿7200分的世錦賽，總積分加500；奧原則取代6,453分的湯優盃，總積分加1247分。

倘若小戴明天奪冠，領先陳雨菲、奧原希望的差距仍超過7000分；萬一屈居亞軍，優勢將縮水到6000分以內。

山口茜以打不死的韌性著稱。（路透資料照）

而世界第4的山口茜，原本落後戴資穎14654分，進決賽至少拿9350分，扣除去年韓國公開賽拿的6420分，已是4人中淨賺最多者。若山口茜一舉封后，此消彼漲，小戴就有3個追到1萬分內的追兵，球后寶座芒刺在背。

小戴與山口茜過去交手過14次，戰績8勝6敗稍占上風。兩人最近一次遭遇是上月全英女單4強，鏖戰3局後由小戴勝出。好消息是，小戴這次在大馬1局未失拿下4連勝，對手包括強敵伊瑟儂、陳雨菲，逐漸找回最佳狀態，山口茜則有兩戰打滿3局才辛苦勝出。

山口茜（右）曾在去年法國公開賽決賽阻斷戴資穎連霸。（資料照片／Badminton Photo提供）

(中時電子報)