淡古特別聘請文史專家導覽及介紹大道公八庄輪祀的由來及流程。（圖由淡水古蹟博物館提供）

傳承百年的淡水三芝「八庄大道公輪祀祭典」，將於4月19日起一連舉辦5天，由今年爐主灰窯子庄交給明年圭柔山庄主辦，這也是保生大帝宗教活動中全台唯一「有神無廟」的特殊祭典，想看千斤神豬祈福的民眾可別錯過，淡水古蹟博物館特地舉辦文史體驗行程，即日起受理報名。

「八庄大道公輪祀祭典」源自2百多年前，淡水、三芝地方不平靜，淡水人李臣春請來保生大帝（俗稱大道公）的香爐坐鎮奉祀，當年風調雨順、人畜均安，居民認為是大道公顯靈所致，開始由當地中田寮、北新庄、草埔尾、土地公埔、小基隆、灰窯子、圭柔、淡水街等8個庄頭年年輪流奉祀，形成特殊的「八庄大道公輪祀」，後來中田寮再分出水源頭，變成9年一輪的祭祀，但仍用舊稱八庄輪祀至今。

熟悉八庄輪祀祭典的屯山里長李永清說，八庄輪祀是淡水及三芝重要的傳統民俗活動，每年固定於農曆3月15日（今年國曆為4月19日）起連祀5天，9個庄頭從中田寮庄起依序舉辦，再由各個庄內居民擲茭決定誰當爐主，今年由灰窯子當爐主，明年將交由圭柔山負責，也因為9庄輪祀，共有9尊保生大帝神像輪流在爐主家中供奉，信徒可前往爐主家祭拜，形成「有神無廟」特殊型式。

李永清也說，祭祀內容最引人入勝的就是豬公比賽，民眾為了展現對神明的敬意，這一年內會全力餵養豬隻，讓豬長得又肥又壯，3月14日下午磅秤神豬重量，取最重者為特選神豬，往年第一名神豬多在上千台斤以上，其他還有撿桌、爐主交接、過庄迎庄、酬神壓爐戲等充滿濃厚人文底蘊的活動。

為了讓民眾更加深入瞭解輪祀活動，淡古博物館特地舉辦深度導覽，4月19日慶典第一天安排文史專家帶領民眾體驗百年祭祀活動，並講解大道公輪祀的歷史源起和祭祀流程，讓民眾體會淡水、三芝獨特的民俗文化風貌，即日起到淡古官網報名，限額40人。

(中時 )