中度智障的北市某里羅姓巡守隊員，夥同80歲林姓老翁，把在里辦公室幫忙的智障女志工帶至無障礙廁所內，以警棍恐嚇女志工「找黑社會殺妳」，肛交性侵得逞，還拍攝她裸胸照片，林翁則趁隙摸奶洩慾。台北地院依妨害性自主罪判林翁徒刑7年2月，至於羅男因智障，性侵部分判刑3年9月，拍裸照部分判拘役50天，得易科罰金。可上訴。

判決指出，羅男患有中度智障，在台北市某里擔任巡守隊員，結識輕度智障在里辦公室擔任志工的女子，林翁則是經常出入里辦公室的里民。

2015年10月10日傍晚，羅、林將女志工帶往里辦公室樓上的無障礙廁所內，羅男向她恫稱若不配合，將叫黑社會殺死她，並手持警棍脅迫，遭羅性侵得逞，羅還以手機拍攝她裸胸畫面，林則趁隙撫摸她胸部及下體洩慾。

事後，照顧女志工的外籍看護工，因見她久未返家，前往里辦公室查看，發現她衣衫不整與林、羅同處無障礙廁所內，家人報警偵辦。

法院審理時，羅、林都否認犯罪。羅男辯稱，女志工是自願與他發生性關係的，事畢她也沒有哭泣；林翁則辯稱，當時羅男告訴他「廁所內有好看的」，就帶他進廁所，他見女志工在廁所內，就轉身離開，沒有觸摸她身體。

但外籍看護工指證，女志工出廁所時神情害怕，且自案發後就害怕出門，都待在家裡，感覺很害怕，法官不採信羅、林2人說詞。

法官審酌羅男為智障，其辨識行為能力較一般人低，減輕其刑，依共同對心智缺陷之人強制性交罪判處林男3年9月。另羅男涉犯妨害秘密罪，判處拘役50天，易科罰金5萬元。

此外，羅男另被控在2015年6月，將被害人帶回住處肛交性侵部分，法官認罪證不足，判處無罪。

至於林翁則被判刑7年2月，但林翁在案發後1個月，被醫院診斷患有失智症，出庭只能用搖頭或搖手方式回答問題。

(中時 )