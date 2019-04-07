自稱「房地產達人」、曾在台北市多個社區大學教授房地產投資的秦男，吹噓長年投資房地產獲利豐厚，利用陪學生買房機會，佯稱房仲避免被公司知道，要求透過他轉交10萬元紅包，詐騙學生10萬元。台北地檢署依詐欺取財罪嫌起訴秦男。

起訴指出，秦男自2000年間起，在台北市某社區大學擔任房地產研究班教學之講師，利用他在社大上課機會，自稱具有全方位理財之專業能力，吹噓他長年投資房地產、股票、黃金、賽鴿、骨董字畫獲利甚豐，吸引學生集資參與投資，從中賺取佣金。

2000年9月間，秦男利用他在社大的「房地產達人」課程中，邀學生參加房地產，看屋買房，程姓學生不疑有他，2000年12月31日找秦男陪同赴房仲公司購買30多年中古2樓公寓1鳥，總價為1125萬元，秦男告知程需先支付價金1％的11萬2500元仲介費才能完成簽約。

但秦男竟向程佯稱，他已私下答應額外包個10萬元「紅包」給宋姓房仲，宋指定透過他轉交，而且不能讓房仲公司知道此事。程遂簽發10萬元支票給秦，結果秦沒有轉交宋，反而自行提示兌現，事後程得知宋沒有收到10萬元紅包，才知被「秦老師」所騙，憤而提告。

(中時 )