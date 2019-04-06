玉山杜鵑在不同海拔會有不同的性狀呈現，在標高3000公尺以下時，葉片常顯得較薄也較平，被稱為森氏杜鵑。（沈揮勝翻攝）

合歡山松雪樓附近之小奇萊步道，玉山杜鵑已綻放，目前花開4成，預期下個周休將璀璨美麗。（沈揮勝翻攝）

小奇萊步道這兩天實際花況。（曾麗絹提供）

小奇萊步道這兩天實際花況。（曾麗絹提供）

小奇萊步道這兩天實際花況。（曾麗絹提供）

花苞有花苞的美感。（曾麗絹提供）

合歡山群峰每年4到6月的「玉山杜鵑」花季，是中台灣地區春夏踏青、賞花盛事。今年花期稍稍提早，這兩天小奇萊步道已花開4成。剛從山上下來的南投縣美術學會總幹事曾麗絹表示，其他各山頭預期中、下旬也將陸續綻放，看花苞狀況，今年應該會開得不錯。

曾麗絹指出，目前花開得較多的區塊是從松雪樓起算，步道0.7K到2.5K路段，雖然還有超過一半是處於含苞狀態，但也有3到4成的植株花況已經很美；不過真正大爆發應該是在下周，小奇萊盛花期那2、3個星期，石門山、東峰、主峰也接著開出來。

由於不同山頭的花期互為銜接且重疊，曾麗絹建議在體力許可的前提下，可選擇步程只需半小時的石門山，或約1小時就可登頂的合歡山主峰，與小奇萊或東峰搭配，同時欣賞全開與半開，感受不同風韻。

同樣在4日造訪小奇萊的的南投警分局偵查隊長賴俊銘說，合歡山賞杜鵑，因山上停車空間有限、路窄容易壅塞，建議盡量利用非假日；如果不得已需在假日造訪，請依標線規定停車，並配合在地警力指揮疏導，勿亂停車以免被罰。

對小奇萊熟門熟路的魚池鄉菇農韓秀足表示，該步道坡度路況還好，慢慢賞花、慢慢逛，對一般人的體力不致於造成負擔，一般來說從松雪樓出發，抵2.5K處折返，來回5公里不算太遠，是賞花、踏青相當適當的距離。

(中時 )