清明連假遊客多，鬧區入夜後娛樂消費提高，台南市警察局5日晚間由局長黃宗仁主持，鎖定八大行業密集的中西區實施擴大臨檢，防制街頭暴力，臨檢結束數小時，中西區一家KTV門口6日凌晨4時許就發生鬥毆，警方迅速集結控制現場。

台南市中西區一家KTV6日凌晨4時許通報有群眾鬥毆，警方到場時，現場約20人已結束毆打鳥獸散，部分留在現場的民眾仍互相對峙，警方質問下，現場民眾供稱是23歲的伍姓男子因停車糾紛，毆打32歲傅姓男子。

但據了解，伍姓男子混跡東區，6日凌晨在KTV結束唱歌走出包廂時，在走廊上與另一包廂混跡安平區的傅姓男子狹路相逢，彼此互看不順眼對嗆，雙方各自人馬在下樓後，又在大門口強碰，一言不合在門口打起來。

伍男見自己人手較少，打電話找來永康區兄弟助勢，雙方鬥毆時，有的勸架，有的拉扯，安平區的傅姓男子遭毆打致頭部外傷、顏面挫傷，警方迅速趕到壓制現場，受傷較重的傅男搭救護車送成大醫院，急救後生命無礙。

伍男則前往郭綜合醫院檢察後，到派出所調查接受調查，傅男隨後也到派出所提告傷害，警方依照傷害案函送偵辦。

台南市中西區屬蛋黃區，特種行業多，白天人口少，一到晚上就是夜貓族聚集場所，轄區警方夜間執勤比白天還忙，警方為了杜絕鬥毆事件，5日晚間剛由黃宗仁坐鎮執行擴大臨檢，凌晨4時許仍發生鬥毆糾紛。

中西區警方表示，將要求轄內特種行業業者，提升自我管控能力，並加強與警方緊密通報，警方能在最快時間到場，有效遏止暴力衝突。

(中時 )