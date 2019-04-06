43歲女星莎莉賽隆（Charlize Theron）周四出席賭城舉行的電影博覽會CinemaCon活動，宣傳新片《Long Shot》，在台上公開徵友：「我已經單身10年！大家要鼓起勇氣追我，趕快來個帶種的採取行動，我超好約！」

雖然莎莉賽隆自稱單身10年，但其實她曾和愛爾蘭演員史都華唐森（Stuart Townsend）從2000年開始交往10年，2013至2015年與男星西恩潘（Sean Penn）交往，其實單身時間應沒十年這麼久。

(中時 )