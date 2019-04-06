莎莉賽隆想脫單 喊話：趕快來個帶種的 16:082019/04/06 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 莎莉賽隆（左）與新片《Long Shot》演員塞斯羅根。（翻攝自網路） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 43歲女星莎莉賽隆（Charlize Theron）周四出席賭城舉行的電影博覽會CinemaCon活動，宣傳新片《Long Shot》，在台上公開徵友：「我已經單身10年！大家要鼓起勇氣追我，趕快來個帶種的採取行動，我超好約！」 雖然莎莉賽隆自稱單身10年，但其實她曾和愛爾蘭演員史都華唐森（Stuart Townsend）從2000年開始交往10年，2013至2015年與男星西恩潘（Sean Penn）交往，其實單身時間應沒十年這麼久。 (中時 ) #莎莉賽隆 也許您會感興趣 推薦閱讀 涼鞋上街就是潮 04:102019/04/03 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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