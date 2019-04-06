國家圖書館最近公布台灣學術資源影響力成績，東海大學在學術熱點獎 (書目點閱數)為私立大學第一名、學術貢獻獎（綜合指標）為私立大學第二名，學術傳播獎（全文授權數）為私立大學第三名，在「臺灣博碩士論文知識加值系統」各項評比共獲五大獎。東大校長王茂駿6日期勉各系所都重視博士及碩士論文，展現對社會知識傳播的貢獻。

王茂駿表示，期盼各單位及系所重視博士及碩士論文，展現對社會知識傳播的貢獻。東大圖書館館長彭懷真指出，典藏全校學術產出是圖書館的重要任務，能幫助全校師生以過往研究為基礎，累積研究的成果。

東大表示，「臺灣學術資源影響力」是國家圖書館根據所建置的「臺灣博碩士論文知識加值系統」、「臺灣期刊論文索引系統」及「臺灣人文及社會科學引文索引資料庫」進行資料分析與統計，表揚具學術影響力的大學校院及學術期刊出版單位。

在知識貢獻獎方面，統計2013年至2017年，各大學教師著作刊登於科技部評比的核心期刊總數量及教師著作被台灣出版的各類型文獻被引用數量；在臺灣博碩士論文加值系統方面，則針對106學年度全文授權數、全文授權率、107年書目點閱數、書目點閱率、全文下載數、全文下載率等六大分項及綜合指標加以分析，有學術傳播獎、學術熱點獎、學術影響力獎、學術貢獻獎等獎項。

(中時 )