麗星郵輪寶瓶星號3月31日從基隆港出海，進行4天3夜的「基隆–宮古島–那霸」時，卻發生1名吳姓男子猝死，上千名遊客伴屍4天。怎料5日又發生1名70歲王姓老翁在船上猝死，目前已冰在船艙停屍間中，家屬也在船上，預計7日上午10時返回基隆港，處理後事。

基隆海巡隊獲報，5日晚間10時，寶瓶星郵輪由基隆開往與日本那國島，據船長郵件通知，是1名台灣籍男性旅客王先生，突然因生病、身體不適，經急救無效往生；事發時該輪有王員妻子、兒子同行。

海巡隊調查，6日凌晨3時55分，王翁家屬通知船上醫療人員，4時8分，船上啓動緊急救援，4時20分已無生命跡象，20分鐘搶救無效，現大體冰存船上停屍間。該郵輪預計7日早上10時時抵達基隆港，11時泊靠西三碼頭，海巡隊將派3組人員前往協助家屬相驗事宜。

海巡隊說，船方第一時間獲報後即通知海巡隊。而麗星郵輪則表示，詳細情況還要再了解後，在對外說明。

詭！麗星郵輪寶瓶星號又傳旅客猝死（中天新聞）

(中時 )